HOME FINANCE HOT ISSUE

Jakarta-Bandung Cuma 43 Menit Naik Kereta Cepat

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |08:40 WIB
Jakarta-Bandung Cuma 43 Menit Naik Kereta Cepat
Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: MPI)
A
A
A


JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dikabarkan akan beroperasi pada September 2023.

Jadwal ini diketahui mundur dari rencana awal pada 18 Agustus 2023. Meski begitu General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa meminta masyarakat untuk tak kecewa.

 BACA JUGA:

Dia berharap masyarakat tetap akan menanti proyek KCJB ini serta memanfaatkannya untuk mobilitas.

"Masyarakat bisa memanfaatkan sarana KA Cepat untuk efektivitas waktu. Bagi masyarakat yang ingin pergi dari Jakarta ke Bandung begitu pun sebaliknya, jangan lupa gunakan KA Cepat," katanya dalam Spesial Dialogue Okezone, Rabu, 9 Agustus 2023.

 BACA JUGA:

Dia menyebut waktu tempuh dengan KCJB hanya 43 menit saja. Tentu hal ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang tak ingin berlama-lama menghabiskan waktu di perjalanan.

Terkait uji coba KCJB, masyarakat diminta hanya mengakses link-link resmi agar terhindar dari penipuan.

Halaman:
1 2
