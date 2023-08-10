Jakarta-Bandung Cuma 43 Menit Naik Kereta Cepat









Jadwal ini diketahui mundur dari rencana awal pada 18 Agustus 2023. Meski begitu General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa meminta masyarakat untuk tak kecewa.

Dia berharap masyarakat tetap akan menanti proyek KCJB ini serta memanfaatkannya untuk mobilitas.

"Masyarakat bisa memanfaatkan sarana KA Cepat untuk efektivitas waktu. Bagi masyarakat yang ingin pergi dari Jakarta ke Bandung begitu pun sebaliknya, jangan lupa gunakan KA Cepat," katanya dalam Spesial Dialogue Okezone, Rabu, 9 Agustus 2023.

Dia menyebut waktu tempuh dengan KCJB hanya 43 menit saja. Tentu hal ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang tak ingin berlama-lama menghabiskan waktu di perjalanan.

Terkait uji coba KCJB, masyarakat diminta hanya mengakses link-link resmi agar terhindar dari penipuan.