Mengulas Harta Kekayaan Alexandr Wang yang Dijuluki The Next Elon Musk

JAKARTA - Mengulas kisah Alexandr Wang dijuluki sebagai the next Elon Musk. Dirinya memiliki harta hingga Rp15 triliun.

Forbes mencatat Wang berhasil menjadi miliader termuda di dunia pada 2022. Hal ini terlihat dari kesuksesan Wang pada usia yang tergolong muda, 19 tahun sudah berhasil menjadi pengusaha sekaligus founder CEO Scale AI. Scale AI merupakan solusi kecerdasan buatan dalam menganalisa data untuk perusahaan besar.

Perjalanan Wang hingga berhasil menjadi miliader di usia muda, berawal dari ketertarikanya pada teknologi AI. Kejadian tersebut terjadi selama perjalanan Wang ke China.

Awalnya Wang tertarik ketika melihat para insinyur paling mahir di China berbincang terkait potensi AI. Sehingga momentum ini membuat Wang semakin bertekad dalam menyelami dunia AI.

Pada masa remaja Wang memperoleh pekerjaan di Quora. Hingga masuk ke Massachusetts Institute for Technology (MIT) dengan memulai Scale bersama Lucy Guo.