HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Pasca Pandemi, Begini Perkembangan Pusat Perbelanjaan saat Ini

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |19:05 WIB
Pasca Pandemi, Begini Perkembangan Pusat Perbelanjaan saat Ini
Mal. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Setelah masa pandemi, kebiasaan belanja telah mengalami banyak perubahan.

Hal ini sangat dirasakan dan dapat dilihat dari kuantitas pengunjung yang datang langsung ke pusat perbelanjaan.

Namun, jika melihat situasi saat pandemi dengan saat ini, kuantitas pengunjung terlihat meningkat dan hampir menyentuh angka normal.

“Kalau kita melihat trend nya sekarang memang positif, meningkat. Tapi memang belum merata di seluruh mal,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Kantoro Permadi saat ditemui Okezone, Kamis, 10 Agustus 2023.

Adapun di beberapa mal-mal dengan banyak area tempat makan, lebih cepat kembali dalam situasi normal dibandingkan ritel penjualan barang seperti pakaian atau elektronik.

Maka, pusat perbelanjaan harus melihat kembali ketertarikan para calon pembeli.

