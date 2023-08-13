Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Ternyata Ini Pria di Balik Kesuksesan Kopi Jago Berkonsep Jualan Keliling

Himayatul Azizah , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |03:01 WIB
Ternyata Ini Pria di Balik Kesuksesan Kopi Jago Berkonsep Jualan Keliling
Pengusaha. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Yoshua Tanu merupakan sosok di balik kesuksesan kopi keliling bernama Kopi Jago.

Kopi Jago mengusung konsep berjualan dengan menggunakan sepeda.

 BACA JUGA:

Yoshua membuat inovasi baru dengan menyajikan konsep strategi kopi keliling namun kualitas seperti ala cafe.

Yoshua merupakan lulusan Sarjana Managerial Economics di Califonia University. Yoshua juga telah berkecimpung di dunia perkopian sejak tahun 2010 dengan mendirikan coffee shop "Common Ground".

CEO sekaligus Co-Founder dari Jago Coffee ini memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang Ekonomi. Sebelum terpanggil untuk menjelajahi dunia kopi, Yoshua sempat bekerja di bidang perbankan.

Dengan melakukan berbagai macam riset dan studi mendalam, Yoshua berhasil mendirikan Jago Coffee pada akhir tahun 2019.

