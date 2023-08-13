4 Fakta Miliaran Rupiah Habis Demi Renovasi Stadion Piala Dunia U-17

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merenovasi empat stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia U-17.

Untuk anggarannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut mengeluarkan tidak lebih dari Rp100 miliar untuk renovasi tersebut.

Berikut fakta renovasi stadion untuk Piala Dunia U-17 dirangkum Okezone, Minggu (13/8/2023)

1. Anggaran Sisa Proyek Tahun 2023

Basuki menjelaskan anggaran untuk perbaikan Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Manahan, Solo, Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, dan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya bersumber dari dana sisa tender sejumlah proyek pada tahun ini.

Dengan merenovasi sebanyak empat stadion tersebut, Basuki mengatakan bahwa anggaran yang keluar tidak akan banyak.

2. Jumlah Anggaran Mengerucut

Jumlah anggaran telah mengerucut sebab sebelumnya PSSI mengajukan sebanyak delapan stadion untuk Piala Dunia U-17 dan kini hanya menjadi empat stadion.

Empat stadion akan dilakukan renovasi, mengingat Piala Dunia U-17 akan dimulai pada 10 November sampai 2 Desember 2023.

Diketahui pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan berkolaborasi dalam merenovasi stadion. Basuki mengatakan kalau biaya yang digelontorkan untuk renovasi empat stadion tersebut tidak mencapai Rp100 miliar.

Basuki mengungkapkan hal tersebut setelah menjalani rapat bersama Erick Thohir (Ketum PSSI), Dito Ariotedjo (Menpora RI) dan Heru Budi Hartono (PJ Gubernur DKI Jakarta).