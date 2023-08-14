Wapres: Turunnya Inflasi karena RI Bisa Jaga Stabilitas Harga Pangan

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menyatakan salah satu penyebab Indonesia berhasil mengendalikan inflasi adalah dengan menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat.

Hal itu disebabkan karena Indonesia mampu menjaga stabilitas pasokan yang berdampak pada pembentukan harga di pasar.

“Turunnya inflasi antara lain karena keberhasilan kita menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas pangan,” ujar Wapres dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/8/2023).

Badan Pusat Statistik mencatat, laju inflasi pada bulan Juli 2023 berada diangka 3,08% (year on year), angka tersebut turun jika dibandingkan bulan sebelumnya yang berada diangka 3,52%.

Laju inflasi Indonesia terus mengalami penurunan. Pada Juli 2023, inflasi Indonesia mencapai 3,08% (year on year/yoy), turun dibandingkan 3,52% pada bulan sebelumnya. Berdasarkan kelompok pengeluaran (mtm), penyumbang terbesarnya adalah kelompok transportasi dengan inflasi sebesar 0,58% dan andilnya 0,08%.