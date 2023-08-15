Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Penyebab Kualitas Udara Jabodetabek Buruk

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |04:15 WIB
Ini Penyebab Kualitas Udara Jabodetabek Buruk
Penyebab Kualitas Udara Jabodetabek Buruk. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA – Ini alasan mengapa kualitas udara Jabodetabek sangat buruk. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Rapat Terbatas (Ratas) terkait Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 14 Agustus 2023.

Jokowi menyatakan bahwa kualitas udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) sangat buruk.

"Kita akan membahas mengenai kualitas udara di Jabodetabek yang selama satu pekan terakhir, kualitas udara di Jabodetabek sangat, sangat buruk," kata Jokowi dalam arahannya.

"Tanggal 13 Agustus 2023, indeks kualitas di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat," tambahnya.

Jokowi mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan kualitas udara di Jabodetabek semakin buruk, di antaranya musim kemarau berkepanjangan hingga pembuangan emisi.

"Kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi. Serta pembuangan emisi dari transportasi," kata Jokowi.

Faktor lainnya, kata Jokowi, dikarenakan adanya aktivitas industri di Jabodetabek yang menggunakan batu bara.

