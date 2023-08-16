Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jakarta Terapkan Sistem 4 In 1 Usai Jadi Kota Paling Tercemar di Dunia

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |04:08 WIB
Jakarta Terapkan Sistem 4 In 1 Usai Jadi Kota Paling Tercemar di Dunia
Jakarta Bakal Terapkan Sistem 4 in 1. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Polusi udara di Jakarta semakin buruk. Dengan hal ini, pemerintah memilih sistem 4 in 1 sebagai cara untuk mengatasi polusi udara di Jakarta.

Untuk meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek ini, maka mobil yang boleh melintas di Jakarta, utamanya harus berisi empat orang.

Menyikapi rencana penerapan 4 in 1, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai tidak efektif cara tersebut digunakan untuk mengurangi jumlah kendaraan yang melintas di Ibu Kota Jakarta.

“Saya kira 3 in 1, 4 in 1, maupun Ganjil-Genap itu sudah gak efektif lagi," ujarnya saat dihubungi Okezone.

Dengan dibuatnya sistem-sistem tersebut tidak membantu dalam menyelesaikan permasalahan udara dan lingkungan yang terjadi. Dibuktikan dengan masih adanya kemacetan yang menunjukan tingkat pengguna mobil dan motor sendiri yang masih cenderung tinggi juga.

“Kalau mau ekstremnya ya ERP aja digelorakan lagi, gitu loh itu akan lebih mengena. Terserah DPR nya setuju atau tidak, tetapi itu yang saat ini dibutuhkan," ujarnya.

Halaman:
1 2
