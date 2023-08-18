Advertisement
SMART MONEY

Simak Ya! Ini Biaya Admin QRIS untuk Transaksi Tarik dan Setor Tunai

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |07:42 WIB
Simak Ya! Ini Biaya Admin QRIS untuk Transaksi Tarik dan Setor Tunai
Biaya Admin QRIS Terbaru (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia telah meresmikan peluncuran QRIS Tuntas sebagai hadiah bagi Indonesia yang baru saja merayakan Kemerdekaan HUT RI ke-78.

Sudah empat tahun yang lalu QRIS pertama kali diluncurkan oleh Bank Indonesia, kini kembali lagi dengan inovasi baru yakni QRIS Tuntas pada 17 Agustus 2023.

Peluncuran QRIS Tuntas ini juga di uji coba antar Indonesia-Singapura yang implementasinya sudah berhasil dilakukan di dua negara lainnya, yakni Thailand dan Malaysia. Uji coba tersebut dilakukan bersamaan pada peluncuran QRIS Tuntas ini.

Hari ini, kita menghadiahkan kemerdekaan RI ke-78 dengan QRIS Tuntas dan juga dimulainya uji coba kerjasama QRIS antara Indonesia dengan Singapura, setelah berhasil dengan Thailand dan Malaysia," kata Perry Warjiyo dalam pers statement peluncuran QRIS Tuntas, pada Kamis 17 Agustus 2023.

Perry Warjiyo juga menjelaskan perihal biaya admin untuk fitur tarik tunai dengan QRIS Tuntas dikenakan sebesar Rp6.500 per transaksi.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
