HOME FINANCE HOT ISSUE

Mobil Tangki Pertamina Isi BBM di Mana? Ini Jawabannya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |17:25 WIB
Mobil Tangki Pertamina Isi BBM di Mana? Ini Jawabannya
Mobil Tangki Pertamina Ini Isi BBM di Mana? (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA – Mobil tangki Pertamina tentu mayoritas masyarakat pernah melihatnya. Mobil ini membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan mengisi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang ada di wilayah Indonesia.

Namun tahukah di mana mobil tangki ini mengisi bahan bakarnya sendiri?

“Kendaraan sobat isi BBM di SPBU. Kalau mobil tangki Pertamina, ada yang tahu isi bahan bakar di mana? tulis Pertamina di Instagramnya.

Mobil tangki Pertamina juga membutuhkan bahan bakar untuk mengantarkan Bahan Bakar Minyak ke setiap SPBU yang dituju. Namun tempat mobil tangki mengisi bahan bakar yaitu di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Transportable (SPBU-T).

SPBU-T ini dikhususkan untuk mobil tangki Pertamina, karena mobil tangki Pertamina tidak boleh isi bahan bakar di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar).

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
