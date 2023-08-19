Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Konflik Dago Elos hingga Pemilik Lahan Keluarga Muller

Himayatul Azizah , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |04:29 WIB
JAKARTA – Dago Elos beberapa waktu lalu menjadi sorotan akibat bentrok antara warga dengan Polisi.

Kericuhan tersebut diketahui terjadi karena masalah sengketa warga dengan Keluarga Muller yang mengklaim kepemilikan atas tanah di Kampung Dago Elos.

Berikut dirangkum Okezone, Sabtu (19/8/2023), fakta tentang kericuhan di Dago Elos.

1. Penyebab Kericuhan

Kericuhan tersebut terjadi karena masalah sengketa warga dengan Keluarga Muller yang mengklaim kepemilikan atas tanah di Kampung Dago Elos.

"Warga Dago Elos saat ini sedang bersengketa dengan Keluarga Muller dan PT Dago Inti Graha dan tengah mempertahankan lahannya dari ancaman penggusuran paksa," tulis akun @YLBHI.

2. Tindak Pidana

 

Diketahui, warga datang ke Polrestabes untuk melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh lawan sengketanya. Namun, laporan ditolak oleh pihak Polrestabes Bandung.

Halaman:
1 2
