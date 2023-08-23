Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

4 Aksi Emiten dari RUPS hingga Pembayaran Dividen

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |06:06 WIB
4 Aksi Emiten dari RUPS hingga Pembayaran Dividen
Aksi Emiten Hari Ini. (Foto: Okezone.com/IDX)
JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi korporasi yang dilakukan hari ini. Mulai dari BNLI, SMSM, hingga TELE.

Mengutip informasi saham di BEI, Rabu (23/8/2023), adapun para emiten tersebut ada yang melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.

Berikut sejumlah emiten beserta aksi yang dilakukan hari ini:

1. BNLI

Pemberitahuan RUPS Rencana Bank Permata Tbk di World Trade Center II (WTC II), Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta.

2. SKBM

Pemberitahuan RUPS Rencana Sekar Bumi Tbk di Finna Meeting Room, Jl. Raya Darmo No. 23-25, Surabaya, Jawa Timur.

Halaman:
1 2
