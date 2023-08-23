Mengenal Strive Masiyiwa Orang Zimbabwe yang Berharta Rp27 Triliun

JAKARTA - Strive Masiyiwa adalah orang Zimbabwe yang masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia.

Melansir dari Forbes, Strive memiliki kekayaan mencapai USD1,8 miliar atau setara dengan Rp27 triliun (kurs 15.272 per USD).

Strive dikenal oleh dunia internasional ketika bertarung dalam pertempuran hukum konstitusional selama 5 tahun di Zimbabwe. Sehingga sektor telekomunikasi Afrika dapat terbuka dan sistem monopoli negara pada saat itu dapat dihapuskan.

Strive menjadi pintu awal dari berdirinya Econet Group. Perusahaan ini bergerak di berbagai sektor seperti teknologi, telekomunikasi, dan layanan keuangan di Afrika.

Econet Wireless Zimbabwe merupakan salah satu penyedia layanan seluler terkemuka yang ada di Zimbabwe. Selain itu Econet memiliki bisnis televisi kabel berbayar bernama Kwesé TV. Meski baru diluncurkan, TV kabel Kwesé TV mampu bersaing dengan penguasa pasar DSTV.

Mengutip dari Forbes, nilai saham Econet meroket dalam beberapa tahun terakhir. Strive memiliki lebih dari 50% saham Econet Wireless Zimbabwe yang diperdagangkan secara publik.