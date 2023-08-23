Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mengenal Strive Masiyiwa Orang Zimbabwe yang Berharta Rp27 Triliun

Hafizhuddin , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |07:38 WIB
Mengenal Strive Masiyiwa Orang Zimbabwe yang Berharta Rp27 Triliun
Sosok orang terkaya di Zimbabwe. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Strive Masiyiwa adalah orang Zimbabwe yang masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia.

Melansir dari Forbes, Strive memiliki kekayaan mencapai USD1,8 miliar atau setara dengan Rp27 triliun (kurs 15.272 per USD).

 BACA JUGA:

Strive dikenal oleh dunia internasional ketika bertarung dalam pertempuran hukum konstitusional selama 5 tahun di Zimbabwe. Sehingga sektor telekomunikasi Afrika dapat terbuka dan sistem monopoli negara pada saat itu dapat dihapuskan.

Strive menjadi pintu awal dari berdirinya Econet Group. Perusahaan ini bergerak di berbagai sektor seperti teknologi, telekomunikasi, dan layanan keuangan di Afrika.

 BACA JUGA:

Econet Wireless Zimbabwe merupakan salah satu penyedia layanan seluler terkemuka yang ada di Zimbabwe. Selain itu Econet memiliki bisnis televisi kabel berbayar bernama Kwesé TV. Meski baru diluncurkan, TV kabel Kwesé TV mampu bersaing dengan penguasa pasar DSTV.

Mengutip dari Forbes, nilai saham Econet meroket dalam beberapa tahun terakhir. Strive memiliki lebih dari 50% saham Econet Wireless Zimbabwe yang diperdagangkan secara publik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/455/3187668/bencana-wmlT_large.jpg
Ini Pemilik PT Toba Pulp Lestari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/455/3187489/sawit-Nnbc_large.jpg
Daftar 7 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Bisnis Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement