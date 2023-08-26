Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berlaku Januari 2024, Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP Ya

Hafizhuddin , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |05:01 WIB
Berlaku Januari 2024, Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP Ya
Beli LPG wajib pakai KTP. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Beli LPG 3 kg wajib menggunakan KTP mulai 1 Januari 2024.

Kemudian Kementerian ESDM mengingatkan bagi para pembeli LPG 3 kg bersubsidi untuk mendaftarkan dirinya secepatnya untuk tetap bisa menikmati gas melon tersebut.

 BACA JUGA:

Kebijakan ini bertujuan agar subsidi yang diberikan Pemerintah dapat dinikmati sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tidak mampu atau lebih tepat sasaran.

Sejak 1 Maret 2023, Pemerintah melalui Pertamina telah melakukan registrasi atau pendataan pengguna LPG Tabung 3 Kg di Sub Penyalur atau Pangkalan ke dalam sistem berbasis website sebagai tahap awal dari Program Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran.

 BACA JUGA:

"Pendataan konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg ini merupakan tindak lanjut Nota Keuangan Tahun Anggaran 2023 yang menyatakan komitmen Pemerintah melakukan langkah-langkah transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg menjadi berbasis target penerima dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial secara bertahap dengan mempertimbangkan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat," terang Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji.

Halaman:
1 2
