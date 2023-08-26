Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar Perusahaan Milik Prajogo Pangestu yang Punya Harta Rp77,2 Triliun

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |06:10 WIB
Daftar Perusahaan Milik Prajogo Pangestu yang Punya Harta Rp77,2 Triliun
Daftar perusahan milik Prajogo Pangestu (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA – Daftar perusahaan milik Prajogo Pangestu yang punya harta kekayaan USD5,4 miliar atau setara Rp77,2 triliun di 2022. Pria yang kelahiran 13 Mei 1944 di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ini terkenal sebagai pemilik perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan dan sumber daya alam. Pria bernama tionghoa Phang Djoem Phen ini pemegang perusahaan induk bernama Barito Pacific (BRPT).

Diketahui, melalui Barito Pacific, Prajogo mengakuisisi 70% kepemilikan saham perusahaan Petrokimia Chandra Asri guna memperluas bisnisnya ke bidang pertambangan, petrokimia, properti, dan perkebunan.

Selain perusahaan Petrokimia tersebut, ada banyak perusahaan lain yang ternyata milik Prajogo Pangestu. Ini dilakukan melalui akuisisi perusahaan induk miliknya.

Ini sederet ederet perusahaan yang ternyata milik Prajogo Pangestu yang tak banyak diketahui dirangkum dari berbagai sumber:

1. Perusahaan Tri Polyta Indonesia

Produsen petrokimia terintegrasi di Indonesia menjadi bagian dari Barito Pacific yang diakuisisi pada 2008 silam. Prajogo diketahui mengakuisisi 64,55 persen saham perusahaan ini senilai Rp1,07 triliun.

Siapa sangka, selang dua tahun Petrokimia Chandra Asri merger dengan Tri Polyta Indonesia dan menjadi Chandra Asri Petrochemical (TPIA).

Halaman:
1 2
