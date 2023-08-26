3 Cara Pinjam Pulsa Tri Mudah serta Praktis

JAKARTA - Tiga cara pinjam pulsa Tri yang bisa Anda coba jika tengah berada situasi darurat. Pasalnya, kebanyakan pengguna lupa apakah pulsanya masih ada atau tidak.

Dalam hal ini operator Tri punya layanan yang mudah bagi penggunanya. Anda tidak perlu mencari penjual pulsa jika habis. Cukup hanya fitur meminjam pulsa membuat Anda berkomunikasi menjadi lebih mudah

BACA JUGA: Cara Pinjam Pulsa Telkomsel

- Beberapa persyaratan untuk pinjam pulsa Tri adalah sebagai berikut.

1. Fitur pinjam pulsa Tri hanya tersedia untuk pelanggan Tri Prabayar.

2. Nomor Tri yang mengajukan pinjam pulsa harus memiliki masa aktif lebih dari 90 hari.

3. Tidak semua pengguna Tri bisa menggunakan fitur pinjam pulsa ini.

4. Pembayaran akan dilakukan dengan memotong pulsa. Ini akan dilakukan ketika kamu sudah melakukan pengisian pulsa.

5. Ada biaya jasa yang dikenakan ketika kamu melakukan pengembalian pulsa (admin fee).

BACA JUGA: 4 Keuntungan Bisnis Pulsa dengan Aplikasi MotionPay

- Cara Pinjam Pulsa Tri

1. Untuk mengetahui bisa tidaknya kamu menggunakan fitur pinjam pulsa dari Tri, kamu bisa mencoba menerapkan cara pinjam pulsa Tri berikut.

2. Ada tiga cara yang bisa kamu gunakan, yaitu menggunakan dial-up USSD (kode UMB), aplikasi Bima+, serta melalui SMS penawaran yang dikirim oleh Tri.