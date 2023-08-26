Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Pinjam Pulsa Smartfren 2023

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |17:01 WIB
Cara Pinjam Pulsa Smartfren 2023
Cara pinjam pulsa smartfren 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ada cara pinjam pulsa Smartfren 2023 yang bisa kamu coba lakukan dengan mudah. Pasalnya, Smartfren memiliki layanan untuk pinjam pulsa tanpa harus membayar terlebih dahulu.

Berikut Cara Meminjam Pulsa Smartfen 2023 Via SMS dan USSD:

1. Cara pinjam pulsa darurat Smartfren lewat kode dial *505#

Pertama, pengguna bisa mengikuti cara pinjam pulsa darurat Smartfren dengan mudah lewat telepon.

Buka menu panggilan/call.

• Ketik *505#.

• Klik Call/Panggil.

• Pilih angka 1 untuk Pulsa.

• Pilih angka 1 untuk YA.

• Tunggu balasan pulsa darurat Smartfren.

2. Cara pinjam pulsa darurat Smartfren lewat menu pesan

Selanjutnya, ada cara pinjam pulsa darurat Smartfren lewat menu Pesan.

• Buka menu SMS/Message.

• Ketik PULSA.

• Kirim ke nomor 505.

• Tunggu SMS balasan berupa layanan pinjam pulsa darurat Smartfren.

• Ikuti petunjuk saat setuju dengan biaya pulsa darurat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181467/ekonomi-9q4z_large.jpg
Soal Harta Warisan, Banyak Keluarga Khawatir Kekayaan Tak Bertahan ke Generasi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement