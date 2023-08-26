Cara Pinjam Pulsa Smartfren 2023

JAKARTA - Ada cara pinjam pulsa Smartfren 2023 yang bisa kamu coba lakukan dengan mudah. Pasalnya, Smartfren memiliki layanan untuk pinjam pulsa tanpa harus membayar terlebih dahulu.

Berikut Cara Meminjam Pulsa Smartfen 2023 Via SMS dan USSD:

1. Cara pinjam pulsa darurat Smartfren lewat kode dial *505#

Pertama, pengguna bisa mengikuti cara pinjam pulsa darurat Smartfren dengan mudah lewat telepon.

Buka menu panggilan/call.

• Ketik *505#.

• Klik Call/Panggil.

• Pilih angka 1 untuk Pulsa.

• Pilih angka 1 untuk YA.

• Tunggu balasan pulsa darurat Smartfren.

2. Cara pinjam pulsa darurat Smartfren lewat menu pesan

Selanjutnya, ada cara pinjam pulsa darurat Smartfren lewat menu Pesan.

• Buka menu SMS/Message.

• Ketik PULSA.

• Kirim ke nomor 505.

• Tunggu SMS balasan berupa layanan pinjam pulsa darurat Smartfren.

• Ikuti petunjuk saat setuju dengan biaya pulsa darurat.