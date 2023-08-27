Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Cara Kendarai Eskavator dan Alat Berat Lainnya

Himayatul Azizah , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |22:01 WIB
Cara kendarai Ekskavator. (Foto: Okezone)
Cara kendarai Ekskavator. (Foto: Okezone)
JAKARTA – Cara mengemudikan eskavator dan alat berat sejenisnya ternyata perlu SIM khusus.

“Tahukah #SahabatPUPR untuk mengendarai alat berat diperlukan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) atau yang umum disebut lisensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)?” dikutip dari Instagram @kemenpupr, Minggu (27/8/2023).

Jadi, terdapat Surat Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) untuk syarat pendukung pembuatan Surat Izin Operator (SIO).

Selain harus memiliki SIM khusus dibutuhkan juga keahlian khusus melalui pelatihan.

“Kita sedang melakukan pelatihan alat berat khususnya kita ada dari sekolah, dari universitas, ada dari masyarakat juga,” ujar Instruktur Pelatihan Ekskavator, Mulyani Gani.

Selain itu, Menurut Mahasiswi PNJ, Annisa yang ikut serta dalam pelatihan mengatakan bahwa eskavator hanya pengerukan saja untuk hari ini.

