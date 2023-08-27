Sudah Cobain LRT Jabodebek Belum? Tarifnya Cuma Rp1

Uji coba LRT Jabodebek hari ini untuk masyarakat (Foto: Okezone)

JAKARTA - Hari ini masyarakat masih bisa menjajal LRT Jabodebek hanya dengan tarif Rp1.

Uji coba LRT Jabodebek tersebut akan dimulai sejak kemarin dan akan berakhir di hari ini 27 Agustus 2023.

Uji coba ini dilakukan menjelang peresmian pengoperasian LRT Jabodebek pada akhir Agustus 2023.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan, masyarakat yang sudah mendaftarkan diri dan mendapatkan konfirmasi dari pihak LRT Jabodebek bisa mengikuti ujicoba operasional terbatas dengan tarif Rp1.

“Pada saat uji coba operasional terbatas, masyarakat yang telah mendapatkan konfirmasi jadwal keikutsertaannya bisa datang sesuai jadwal yang telah ada dengan tetap membawa Kartu Multi Trip atau Kartu Uang Elektronik dari bank BNI, BRI, BTN, Mandiri, BCA dan bank DKI," katanya.