Hari Ini Presiden Jokowi Resmikan LRT Jabodebek

JAKARTA - Presiden Jokowi akan meresmikan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek yang dikelola Divisi LRT Jabodebek PT Kereta Api Indonesia (Persero) hari ini, Senin (28/8/2023).

Peresmian ini tidak luput dari peran Pemerintah dengan berbagai stakeholder terkait, integrasi layanan angkutan umum lain di Jakarta dengan LRT Jabodebek sudah siap, salah satunya dengan kereta api (KA).

BACA JUGA:

Pelaksana Harian Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Feni Novida Saragih mengatakan, pelanggan KA Stasiun Gambir dan Stasiun Pasarsenen yang ingin mencoba layanan LRT Jabodebek dapat menggunakan Transjakarta dari halte masing-masing stasiun tersebut ke stasiun LRT Jabodebek terdekat yakni Stasiun Dukuh Atas dan turun di Halte Transjakarta Dukuh Atas 2. Dari halte ini, pelanggan tinggal berjalan kaki menuju Stasiun Dukuh Atas.

"Alternatif lainnya, pelanggan KA Stasiun Gambir maupun Pasarsenen dapat menggunakan taxi atau layanan online lainnya," ungkap Feni dalam keterangan resminya, Minggu, 27 Agustus 2023.

BACA JUGA:

Feni menjelaskan bahwa LRT Jabodebek akan menambah alternatif transportasi publik dalam kota bagi pelanggan KA Jarak Jauh di wilayah kerja KAI Daop 1 Jakarta. Terdapat 18 stasiun yang akan melayani pelanggan LRT Jabodebek, yaitu Stasiun Dukuh Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, TMII, Kampung Rambutan, Ciracas, Harjamukti, Halim, Jatibening Baru, Cikunir I, Cikunir II, Bekasi Barat, dan Jati Mulya.