HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Roti Boy Ternyata Bukan Made In Indonesia, Ini Sosok Pemiliknya

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |08:01 WIB
Roti Boy Ternyata Bukan Made In Indonesia, Ini Sosok Pemiliknya
Pemilik Roti Boy (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTARoti Boy menjadi salah satu brand makanan yang sudah ada sejak lama dan populer di Indonesia. Akan tetapi, brand ini ternyata bukan dari Indonesia.

Roti Boy merintis sejak 1998 di Bukit Mertajam, Penang oleh Hiro Tan yang berasal dari Malaysia. Hiro merupakan lulusan University of Malaya tahun 1995.

Sebelumnya, sang pemilik Roti Boy ini pernah bekerja di perusahaan asuransi selama 9 bulan dan Singapore Airlines 1 tahun. Namun Hiro merasa pekerjaan kantor bukanlah passionnya, sehingga Hiro memutuskan untuk mengundurkan diri dan memulai bisnis roti pada tahun 1998.

Hiro membangun bisnis roti bersama kakaknya yang telah berpengalaman hampir 30 tahun di perusahaan dan adiknya seorang cake specialist. Dengan memulai bisnis roti bersama, lahir roti rasa kopi ala Mexico ini.

Mengutip dari pemaparan Eje Kim, peneliti dan pelancong dari Seoul National University dalam Happy Yummy Journey tahun 2017, nama Roti Boy adalah gabungan dari dua bahasa. Kata 'Roti' diambil dari bahasa Melayu dan 'Boy' bahasa Inggris.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
