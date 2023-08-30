Roti Boy Ternyata Bukan Made In Indonesia, Ini Sosok Pemiliknya

JAKARTA – Roti Boy menjadi salah satu brand makanan yang sudah ada sejak lama dan populer di Indonesia. Akan tetapi, brand ini ternyata bukan dari Indonesia.

Roti Boy merintis sejak 1998 di Bukit Mertajam, Penang oleh Hiro Tan yang berasal dari Malaysia. Hiro merupakan lulusan University of Malaya tahun 1995.

Sebelumnya, sang pemilik Roti Boy ini pernah bekerja di perusahaan asuransi selama 9 bulan dan Singapore Airlines 1 tahun. Namun Hiro merasa pekerjaan kantor bukanlah passionnya, sehingga Hiro memutuskan untuk mengundurkan diri dan memulai bisnis roti pada tahun 1998.

Hiro membangun bisnis roti bersama kakaknya yang telah berpengalaman hampir 30 tahun di perusahaan dan adiknya seorang cake specialist. Dengan memulai bisnis roti bersama, lahir roti rasa kopi ala Mexico ini.

BACA JUGA: Sri Mulyani Buka Suara soal Anggaran Bangun IKN Rp40 Triliun di 2024

Mengutip dari pemaparan Eje Kim, peneliti dan pelancong dari Seoul National University dalam Happy Yummy Journey tahun 2017, nama Roti Boy adalah gabungan dari dua bahasa. Kata 'Roti' diambil dari bahasa Melayu dan 'Boy' bahasa Inggris.