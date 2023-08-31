Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Peringatan! Industri Tak Pasang Scrubber Bakal Ditutup

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |06:33 WIB
Peringatan! Industri Tak Pasang Scrubber Bakal Ditutup
Industri Wajib Pasang Scrubber. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan sanksi bagi industri yang tak pasang scrubber untuk mengurangi pencemaran udara di Jakarta dan sekitarnya.

Jokowi bahkan tidak segan menutup industri yang tidak memakai scrubber.

"Sanksi pasti dan bisa ditutup. Saya kemarin di rapat sudah saya sampaikan, kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber, tegas untuk ini. Karena harga kesehatan yang harus kita bayar itu sangat mahal sekali," kata Jokowi.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi mengatakan bahwa penanganan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya harus memerlukan kerja total. Menurutnya, butuh waktu untuk bisa mengatasi polusi di Jakarta.

perusahaan

"Ini dibutuhkan usaha bersama-sama, semuanya, dan yang dilakukan juga semuanya harus melakukan, perpindahan dari transportasi pribadi ke transportasi publik ke transportasi massal, penanaman pohon yang sebanyak-banyaknya di kantor-kantor, di halaman kantor yang memang belum ada pohonnya diwajibkan dan diharuskan. Kemudian kita juga telah melakukan modifikasi cuaca tmc juga, juga usaha," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182186/hashim-YM0O_large.png
Dukung Penuh Inisiatif Brasil, RI Serius Selamatkan Hutan Tropis Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/320/3138368/menko_ahy-052B_large.jpg
Pendanaan dan Kebijakan Jadi Tantangan Hadapi Krisis Iklim-Urbanisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/320/3087156/ri-komit-kurangi-emisi-penerbangan-di-cop29-azerbaijan-ojKtmmsshX.jpg
RI Komit Kurangi Emisi Penerbangan di COP29 Azerbaijan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/320/3074412/ancaman-perubahan-iklim-bahlil-transisi-energi-harus-kita-lakukan-jaCqUaw7d2.png
Ancaman Perubahan Iklim, Bahlil: Transisi Energi Harus Kita Lakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/320/3059699/sri-mulyani-bawa-kabar-buruk-soal-perubahan-iklim-ekonomi-bisa-goyang-kOOsFBuLx8.jpg
Sri Mulyani Bawa Kabar Buruk soal Perubahan Iklim, Ekonomi Bisa Goyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/320/3059661/ngeri-sri-mulyani-perubahan-iklim-ancaman-nyata-G0yvrxmu4z.jpg
Ngeri! Sri Mulyani: Perubahan Iklim Ancaman Nyata
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement