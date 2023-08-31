Peringatan! Industri Tak Pasang Scrubber Bakal Ditutup

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan sanksi bagi industri yang tak pasang scrubber untuk mengurangi pencemaran udara di Jakarta dan sekitarnya.

Jokowi bahkan tidak segan menutup industri yang tidak memakai scrubber.

"Sanksi pasti dan bisa ditutup. Saya kemarin di rapat sudah saya sampaikan, kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber, tegas untuk ini. Karena harga kesehatan yang harus kita bayar itu sangat mahal sekali," kata Jokowi.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi mengatakan bahwa penanganan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya harus memerlukan kerja total. Menurutnya, butuh waktu untuk bisa mengatasi polusi di Jakarta.

"Ini dibutuhkan usaha bersama-sama, semuanya, dan yang dilakukan juga semuanya harus melakukan, perpindahan dari transportasi pribadi ke transportasi publik ke transportasi massal, penanaman pohon yang sebanyak-banyaknya di kantor-kantor, di halaman kantor yang memang belum ada pohonnya diwajibkan dan diharuskan. Kemudian kita juga telah melakukan modifikasi cuaca tmc juga, juga usaha," kata Jokowi.