Merger Citilink dan Pelita, Erick Thohir: Garuda Tidak Jadi

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mengonfirmasi merger antara Citilink Indonesia dan Pelita Air Service (PAS). Sementara Garuda Indonesia tidak jadi merger dan tetap premium.

Rencana penggabungan kedua maskapai penerbangan nasional tersebut ditargetkan dapat terlaksana dalam rentang waktu tahun ini atau awal tahun mendatang.

"Garuda tetap di premium, lalu Citilink sama Pelita merger, tapi kita lihat pembukuannya seperti apa, kalau bisa tahun ini, ya tahun ini, kalau tidak awal tahun depan," kata Erick saat ditemui di kawasan DPR RI, Kamis (31/8/2023).

Citilink Indonesia sendiri adalah anak perusahaan Garuda Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 67% dan 33% lainnya dikantongi PT Aerowisata.

Sementara saham Pelita Air dimiliki PT Pertamina (Persero), selaku BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas). Pelita merupakan anak usaha Pertamina yang bergerak di sektor penerbangan.

Tahapan merger 2 perusahaan tersebut sudah mencapai 30% dan terus digodok Kementerian BUMN, termasuk konsolidasi pembukuan keuangan kedua maskapai.