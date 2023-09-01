LRT Jabodebek Gangguan, Jokowi: Dipikir Shinkansen Langsung Bagus? Jangan Bully Produk Sendiri

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal gangguan LRT Jabodebek yang baru saja diresmikan.

Menurut Presiden Jokowi, adanya kekurangan pada LRT sebagai moda transportasi buatan Indonesia yang pertama seharusnya dapat dimaklumi.

"Jadi kalau kita tidak berani menggunakan produk dalam negeri untuk dalam hal ini LRT, kapan kita akan mencoba dan berani memulai, bahwa ada kekurangan itu akan kita koreksi, evaluasi dari INKA, dari KAI," kata Jokowi usai membuka Rapat Kerja Nasional XVIII HIPMI di ICE BSD, Tangerang, Kamis, 31 Agustus 2023.

Jokowi meminta masyarakat untuk tidak mengejek kekurangan baik dari desain maupun kekurang lainnya di LRT Jabodebek. Sebab, hal tersebut dapat membuat orang tidak akan berani untuk memulai.

"Kalau kita nggak berani memulai. Dan setiap ada kekurangan langsung dibully orangnya kan nggak berani mencoba sesuatu, nggak akan," pungkasnya.