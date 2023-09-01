JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) pada Jumat (1/9/2023).
Dilansir dari situs resmi Pertamina. untuk Pertamax Turbo di Jabodetabek naik dari Rp14.400 per liter menjadi Rp15.900 per liter.
Kemudian harga Pertamax juga naik dari Rp12.400 per liter menjadi Rp13.300 per liter.
Serta Dexlite ikut naik dari Rp13.950 per liter menjadi Rp16.350 per liter dan Pertamina Dex dari Rp14.350 per liter menjadi Rp16.900 per liter.
Berikut ini daftar harga BBM terbaru Pertamina di seluruh Indonesia:
Aceh
Pertamax Turbo Rp15.900
Pertamax Rp13.300
Dexlite Rp16.350
Pertamina Dex Rp16.900
Free Trade Zone (FTZ) Sabang
Pertamax Rp12.200
Dexlite Rp14.800
Sumatera Utara
Pertamax Turbo Rp16.250
Pertamax Rp13.600
Dexlite Rp16.700
Pertamina Dex Rp17.250
Sumatera Barat
Pertamax Turbo Rp16.250
Pertamax Rp13.600
Dexlite Rp16.700
Pertamina Dex Rp17.250
Riau
Pertamax Turbo Rp16.600
Pertamax Rp13.900
Dexlite Rp17.050
Pertamina Dex Rp17.600
Kepulauan Riau
Pertamax Turbo Rp16.600
Pertamax Rp13.900
Dexlite Rp17.050
Pertamina Dex Rp17.600
Free Trade Zone (FTZ) Batam
Pertamax Turbo Rp15.000
Pertamax Rp12.700
Dexlite Rp15.500
Pertamina Dex Rp16.000
Jambi
Pertamax Turbo Rp16.250
Pertamax Rp13.600
Dexlite Rp16.700
Pertamina Dex Rp17.250
Bengkulu
Pertamax Turbo Rp16.600
Pertamax Rp13.900
Dexlite Rp17.050
Pertamina Dex Rp17.600
Sumatera Selatan
Pertamax Turbo Rp16.250
Pertamax Rp13.600
Dexlite Rp16.700
Pertamina Dex Rp17.250
Bangka Belitung
Pertamax Turbo Rp16.250
Pertamax Rp13.600
Dexlite Rp16.700
Pertamina Dex Rp17.250
Lampung
Pertamax Turbo Rp16.250
Pertamax Rp13.600
Dexlite Rp16.700
Pertamina Dex Rp17.250
Banten
Pertamax Turbo Rp15.900
Pertamax Rp13.300
Dexlite Rp16.350
Pertamina Dex Rp16.900
DKI Jakarta
Pertamax Turbo Rp15.900
Pertamax Green 95 Rp15.000
Pertamax Rp13.300
Dexlite Rp16.350
Pertamina Dex Rp16.900
Jawa Barat
Pertamax Turbo Rp15.900
Pertamax Rp13.300
Dexlite Rp16.350
Pertamina Dex Rp16.900
Jawa Tengah
Pertamax Turbo Rp15.900
Pertamax Rp13.300
Dexlite Rp16.350
Pertamina Dex Rp16.900