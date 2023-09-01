Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Harga BBM Pertamina Seluruh Indonesia per 1 September 2023, Pertamax Naik Jadi Rp13.300/Liter

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |06:25 WIB
Daftar Harga BBM Pertamina Seluruh Indonesia per 1 September 2023, Pertamax Naik Jadi Rp13.300/Liter
Harga BBM Pertamina seluruh Indonesia per 1 September 2023. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) pada Jumat (1/9/2023).

Dilansir dari situs resmi Pertamina. untuk Pertamax Turbo di Jabodetabek naik dari Rp14.400 per liter menjadi Rp15.900 per liter.

 BACA JUGA:

Kemudian harga Pertamax juga naik dari Rp12.400 per liter menjadi Rp13.300 per liter.

Serta Dexlite ikut naik dari Rp13.950 per liter menjadi Rp16.350 per liter dan Pertamina Dex dari Rp14.350 per liter menjadi Rp16.900 per liter.

 BACA JUGA:

Berikut ini daftar harga BBM terbaru Pertamina di seluruh Indonesia:

Aceh

Pertamax Turbo Rp15.900

Pertamax Rp13.300

Dexlite Rp16.350

Pertamina Dex Rp16.900

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertamax Rp12.200

Dexlite Rp14.800

Sumatera Utara

Pertamax Turbo Rp16.250

Pertamax Rp13.600

Dexlite Rp16.700

Pertamina Dex Rp17.250

Sumatera Barat

Pertamax Turbo Rp16.250

Pertamax Rp13.600

Dexlite Rp16.700

Pertamina Dex Rp17.250

Riau

Pertamax Turbo Rp16.600

Pertamax Rp13.900

Dexlite Rp17.050

Pertamina Dex Rp17.600

Kepulauan Riau

Pertamax Turbo Rp16.600

Pertamax Rp13.900

Dexlite Rp17.050

Pertamina Dex Rp17.600

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax Turbo Rp15.000

Pertamax Rp12.700

Dexlite Rp15.500

Pertamina Dex Rp16.000

Jambi

Pertamax Turbo Rp16.250

Pertamax Rp13.600

Dexlite Rp16.700

Pertamina Dex Rp17.250

Bengkulu

Pertamax Turbo Rp16.600

Pertamax Rp13.900

Dexlite Rp17.050

Pertamina Dex Rp17.600

Sumatera Selatan

Pertamax Turbo Rp16.250

Pertamax Rp13.600

Dexlite Rp16.700

Pertamina Dex Rp17.250

Bangka Belitung

Pertamax Turbo Rp16.250

Pertamax Rp13.600

Dexlite Rp16.700

Pertamina Dex Rp17.250

Lampung

Pertamax Turbo Rp16.250

Pertamax Rp13.600

Dexlite Rp16.700

Pertamina Dex Rp17.250

Banten

Pertamax Turbo Rp15.900

Pertamax Rp13.300

Dexlite Rp16.350

Pertamina Dex Rp16.900

DKI Jakarta

Pertamax Turbo Rp15.900

Pertamax Green 95 Rp15.000

Pertamax Rp13.300

Dexlite Rp16.350

Pertamina Dex Rp16.900

Jawa Barat

Pertamax Turbo Rp15.900

Pertamax Rp13.300

Dexlite Rp16.350

Pertamina Dex Rp16.900

Jawa Tengah

Pertamax Turbo Rp15.900

Pertamax Rp13.300

Dexlite Rp16.350

Pertamina Dex Rp16.900

