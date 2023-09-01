Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Penampakan Bekasi Seperti Tokyo, Ada Tol, LRT, KRL hingga Kereta Cepat

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |04:20 WIB
Penampakan Bekasi Seperti Tokyo, Ada Tol, LRT, KRL hingga Kereta Cepat
Bekasi rasa Jepang, keren penuh infrastruktur (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Semakin maju kini Bekasi dilintasi banyak infrastruktur. Mulai dari jalan tol dengan berbagai tujuan, LRT, KRL hingga kereta cepat.

Seperti yang diketahui dari Instagram @djumwa, di Indonesia baru ada di Bekasi yang dalam satu area akan terlihat 2 tol lintas kota, tol dalam kota, jalur rel LRT, KRL dan rel kereta cepat.

“Bekasi rasa Tokyo,” tulis unggahan tersebut.

Dari unggahan tersebut, terlihat dalam sebuah foto perspektif tinggi, Tol Bekasi Barat, Tol Becakayu, Tol Cikampek beserta Elevated Tol-nya, jalur KRL, rel KA LRT dan rel KA cepat.

Beberapa netizen bangga dengan keadaan Bekasi tersebut.

“Planet bekasi udah makin maju aja ya (emoji tersenyum),” tulis akun @achmadtaufiq003

“Planet Bekasi ini gabungan USA + Jepang segi look ini. USA yaitu jalan tol berlapis2 sedangkan Jepang kendaraan basis rel (KCIC dan LRT),” ungkap akun lain @yu_ahmd1

Halaman:
1 2
