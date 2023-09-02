4 Hewan yang Hidup di Bawah Jembatan-Jembatan Indonesia

4 Hewan yang Suka Hidup di Bawah Jembatan di Indonesia. (Foto: Okezone.com/PUPR)

JAKARTA - Jembatan merupakan salah satu proyek infrastruktur yang terus dibangun pemerintah. Pasalnya pembangunan jembatan dapat menghubungkan banyak wilayah di Indonesia.

Pembangunan jembatan ini tentu mengedepankan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sekitaranya. Di mana banyak hewan-hewan yang justru tinggal di bawah jembatan yang sudah dibangun tersebut.

Selain berfungsi sebagai penghubung antar sungai, terdapat aneka hewan yang hidup berdampingan di jembatan.

Hal ini karena kolong jembatan meyediakan tempat teduh dan sudut-sudut untuk bersarang dan bersembunyi.

Melansir dari Instagram resmi @pupr_binamarga, Sabtu (2/9/2023), berikut 4 hewan yang hidup di bawah jembatan.

1. Ikan

Ikan bertempat tinggal di sungai bawah jembatan. Berbagai ikan endemik seperti Ikan Tagih yang ditemukan di bawah jembatan Rajamandala, Ikan Belida terdapat di bawah jembatan Musi IV dan Pari Air Tawar ada di bawah jembatan Kapuas.

2. Berang-Berang

Berang-berang memiliki habitat asli di kawasan perairan. Sehingga kawasan kolong jembatan menjadi wilayah toilet bagi berang-berang.