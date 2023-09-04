Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Harga BBM di Negara-Negara ASEAN, Siapa Paling Murah?

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |03:39 WIB
Ini Harga BBM di Negara-Negara ASEAN, Siapa Paling Murah?
Harga BBM di ASEAN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga BBM di negara-negara ASEAN pada 2023. Siapa paling murah?

Bank Dunia memproyeksikan rata-rata harga minyak dunia tahun ini akan berada di level USD84 per barel. Catatan tersebut berdasarkan laporan yang didapatkan dari Commodity Markets Outlook edisi April 2023.

Dari laporan yang didapat, angka tersebut 15,8% lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang rata-rata harganya mencapai USD99,8 per barel.

Alasannya, yakni karena melemahnya harga minyak dunia, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah negara juga mengalami penurunan.

Pada Mei 2023, rata-rata harga minyak mentah Brent berada di kisaran USD75 per barel.

Halaman:
1 2
