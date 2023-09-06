JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis data aksi korporasi hari ini, Rabu (6/9/2023).
Adapun untuk aksi korporasi tersebut diikuti oleh beberapa emiten dari sektor energi hingga elektronik.
Emiten-emiten ini juga akan menggelar RUPS hingga pembagian dividen.
Berikut ini daftar lengkap aksi korporasi dikutip dari situs BEI:
1. Pemberitahuan RUPS Rencana Erajaya Swasembada Tbk (ERAA)
2. Pemberitahuan RUPS Rencana PT FAP Agri Tbk (FAPA)
3. Tanggal DPS Dividen Tunai Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI)
4. Pemberitahuan RUPS Rencana Kimia Farma Tbk (KAEF)