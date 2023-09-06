Daftar 10 Aksi Emiten Hari Ini, Ada ERAA hingga KAEF

, Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |06:02 WIB

Aksi korporasi hari ini. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis data aksi korporasi hari ini, Rabu (6/9/2023).

Adapun untuk aksi korporasi tersebut diikuti oleh beberapa emiten dari sektor energi hingga elektronik.

BACA JUGA:

Emiten-emiten ini juga akan menggelar RUPS hingga pembagian dividen.

Berikut ini daftar lengkap aksi korporasi dikutip dari situs BEI:

1. Pemberitahuan RUPS Rencana Erajaya Swasembada Tbk (ERAA)

2. Pemberitahuan RUPS Rencana PT FAP Agri Tbk (FAPA)

BACA JUGA:

3. Tanggal DPS Dividen Tunai Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI)

4. Pemberitahuan RUPS Rencana Kimia Farma Tbk (KAEF)