Sederet Aplikasi Ojek Online yang Bangkrut

JAKARTA - Beberapa aplikasi ojol telah mengalami kebangkrutan yang di sebabkan dengan adanya pesaingan yang semakin nyata antar beberapa perusahaan. Sejumlah perusahaan transportasi online telah memberikan pelayanan yang cukup baik untuk membantu memudahkan masyarakat.

Akan tetapi dari strategi yang di jalankan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan adanya perkembangan di era digital yang semakin pesat punn, membuat beberapa perusahaan untuk berlomba - lomba memberikan fasilitas yang terbaik mereka bagi masyarakat.

Mereka terus berusaha mengembangakan ide kreatif untuk menarik perhatian masyarakat, khususnya pada moda transfortasi. Akan tetapi hal tersebut tidak berjalan dengan baik bagi 6 aplikasi akun ojek online di Indonesia, bahkan mereka semua mengalami kebangkrutan yang di akibatkan sepenuhnya dengan adanya persaingan.