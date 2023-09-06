Daftar Orang Terkaya di ASEAN 2023, Pengusaha Indonesia Juaranya

JAKARTA - Deretan orang terkaya di ASEAN 2023 versi Forbes. Seorang Pengusaha Indonesia Robert Budi Hartono menempati urutan pertama.

Dari 11 negara ASEAN, data Forbes menyajikan 6 negara yang memiliki daftar miliarder dunia. Bos Djarum tersebut memiliki kekayaan yang luar biasa sehingga dapat menempati urutan pertama dari miliarder lain di negara ASEAN.

Berikut ini daftar orang terkaya di ASEAN 2023 seperti dilansir Forbes the real time billionaires, Selasa (5/9/2023).

1. R Budi Hartono (Indonesia)

R Budi Hartono merupakan orang terkaya di Indonesia saat ini. Bos Djarum merupakan harta kekayaan USD25,9 miliar atau setara Rp393,6 triliun (kurs Rp15.200 per USD).

2. Low Tuck Kwong (Indonesia)

Kemudian ada nama Low Tuck Kwong yang mempunyai harta kekayaan USD25,9 miliar atau setara Rp393,6 triliun. Low Tuck Kwong merupakan pengusaha batu bara Bayan Resources.

3. Dhanin Chearavanont (Thailand)

Di peringkat ketiga ada nama miliarder asal Thailand Dhanin Chearavanont. Pemilik Charoen Pokphand ini mempunyai harta kekayaan USD14,2 miliar atau setara Rp215,8 triliun.