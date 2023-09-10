Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Akun Gojek Bisa Gacor Lagi, Ini Tips dan Fakta 5 Menariknya

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |03:03 WIB
Akun Gojek Bisa Gacor Lagi, Ini Tips dan Fakta 5 Menariknya
Cara Bikin Gacor Akun Driver Ojol. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Driver ojek online (ojol) pasti mendambakan orderan yang melimpah di setiap harinya. Namun, hal tidak mengenakan kian terjadi di salah satu aplikasi ojol yaitu Gojek.

Pasalnya, banyak driver Gojek yang mengeluhkan mengapa akunnya kerapkali anyep dan jarang mendapatkan penumpang.

Adapun penyebab akun Gojek yang tiba-tiba anyep adalah titik kumpul driver yang terlalu banyak menjadi salah satu faktor akun Gojek menjadi senyap.

Begitu pula alamat pemesan yang terkadang tidak sesuai lokasi membuat pelanggan menjadi malas untuk order menggunakan aplikasi tersebut.

Berikut fakta-fakta supaya performa akun Gojek gacor dan penyebab akun tiba-tiba anyep:

1. Cara Bikin Akun Gacor

Pastikan ponsel yang digunakan memenuhi standar spesifikasi yang diminta oleh Gojek, salah satunya adalah memiliki RAM minimal kapasitas 2GB.

Dengan kapasitas RAM yang lebih besar, maka akan semakin lebih besar juga kinerja aplikasi Gojek di ponsel Anda. Sehingga akun Gojek akan semakin gacor dalam menerima pesanan.

2. Jangan Cancel Orderan yang Masuk

Cancel orderan dapat membuat akun Gojek menjadi tidak prima, karena histori membatalkan orderan dapat menurunkan performa akun.

3. Pelayanan yang Baik

Sebagai driver anda wajib menyambut setiap orderan yang masuk, bekerja sepenuh hati dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan atau pengguna jasa. Dari kesan dan pengalaman yang bagus bisa berdampak untuk memulihkan akun anda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement