Akun Gojek Bisa Gacor Lagi, Ini Tips dan Fakta 5 Menariknya

JAKARTA - Driver ojek online (ojol) pasti mendambakan orderan yang melimpah di setiap harinya. Namun, hal tidak mengenakan kian terjadi di salah satu aplikasi ojol yaitu Gojek.

Pasalnya, banyak driver Gojek yang mengeluhkan mengapa akunnya kerapkali anyep dan jarang mendapatkan penumpang.

Adapun penyebab akun Gojek yang tiba-tiba anyep adalah titik kumpul driver yang terlalu banyak menjadi salah satu faktor akun Gojek menjadi senyap.

Begitu pula alamat pemesan yang terkadang tidak sesuai lokasi membuat pelanggan menjadi malas untuk order menggunakan aplikasi tersebut.

Berikut fakta-fakta supaya performa akun Gojek gacor dan penyebab akun tiba-tiba anyep:

1. Cara Bikin Akun Gacor

Pastikan ponsel yang digunakan memenuhi standar spesifikasi yang diminta oleh Gojek, salah satunya adalah memiliki RAM minimal kapasitas 2GB.

Dengan kapasitas RAM yang lebih besar, maka akan semakin lebih besar juga kinerja aplikasi Gojek di ponsel Anda. Sehingga akun Gojek akan semakin gacor dalam menerima pesanan.

2. Jangan Cancel Orderan yang Masuk

Cancel orderan dapat membuat akun Gojek menjadi tidak prima, karena histori membatalkan orderan dapat menurunkan performa akun.

3. Pelayanan yang Baik

Sebagai driver anda wajib menyambut setiap orderan yang masuk, bekerja sepenuh hati dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan atau pengguna jasa. Dari kesan dan pengalaman yang bagus bisa berdampak untuk memulihkan akun anda.