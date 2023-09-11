Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Deretan Fitur Ini Tersedia di Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Arfiah , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |03:01 WIB
Deretan Fitur Ini Tersedia di Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Fitur di Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta - Bandung terus dilakukan serangkaian uji coba, sebelum resmi beroperasi. Kereta ini adalah yang tercepat pertama di Asia Tenggara dengan kecepatan 352 KM/jam.

Presiden Jokowi akan meresmikan Kereta Cepat Jakarta - Bandung pada 1 Oktober 2023.

 BACA JUGA:

Kereta cepat yang diproduksi oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini menyediakan beberapa fitur yang bermanfaat bagi kenyamanan penumpang. Berikut fitur-fitur yang ada pada Kereta Cepat Jakarta - Bandung.

1. Gantungan

Fitur gantungan ini menjadi solusi dari Electric Multiple Unit (EMU) untuk membantu penumpang menaruh jas mereka agar tetap rapih.

 BACA JUGA:

2. Sandaran Adjustable

Bantalan yang berada pada sandaran kepala dapat diatur sesuai kenyamanan penumpang. Fitur sandaran adjustable ini berguna agar penumpang tidak pegal selama perjalanan Jakarta - Bandung.

Halaman:
1 2
