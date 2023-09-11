Deretan Fitur Ini Tersedia di Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta - Bandung terus dilakukan serangkaian uji coba, sebelum resmi beroperasi. Kereta ini adalah yang tercepat pertama di Asia Tenggara dengan kecepatan 352 KM/jam.

Presiden Jokowi akan meresmikan Kereta Cepat Jakarta - Bandung pada 1 Oktober 2023.

BACA JUGA:

Kereta cepat yang diproduksi oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini menyediakan beberapa fitur yang bermanfaat bagi kenyamanan penumpang. Berikut fitur-fitur yang ada pada Kereta Cepat Jakarta - Bandung.

1. Gantungan

Fitur gantungan ini menjadi solusi dari Electric Multiple Unit (EMU) untuk membantu penumpang menaruh jas mereka agar tetap rapih.

BACA JUGA:

2. Sandaran Adjustable

Bantalan yang berada pada sandaran kepala dapat diatur sesuai kenyamanan penumpang. Fitur sandaran adjustable ini berguna agar penumpang tidak pegal selama perjalanan Jakarta - Bandung.