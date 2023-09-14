Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar 2 Aksi Emiten Hari Ini

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |06:01 WIB
Daftar 2 Aksi Emiten Hari Ini
Aksi korporasi hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten yang dilakukan hari ini.

Mengutip informasi saham di BEI, Kamis (14/9/2023), berikut aksi emiten yang dilakukan hari ini:

1. BSSR

tanggal cum Dividen Tunai Interim Baramulti Suksessarana Tbk

2. ESIP

tanggal akhir pelaksanaan waran PT PT Sinergi Inti Plastindo Tbk.

Pemberitahuan RUPS Rencana Martina Berto Tbk di Ruang Griya Cipta Wanita, PT. Martina Berto, Tbk, Jl. Pulo Kambing II no.1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190970/bei-jrKs_large.jpg
Investor Pasar Modal RI Naik Jadi 20 Juta per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189500/aei-ex0q_large.jpg
AEI Targetkan Peningkatan Daya Saing Pasar Modal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189489/aei-Q3oZ_large.jpg
OJK: Kinerja Pasar Modal Indonesia Tunjukkan Perkembangan Positif Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189484/aei-Zgj5_large.jpg
Ketua Umum AEI Ungkap Pentingnya Transformasi dan Keterhubungan Pasar Modal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189476/aei-Ll4G_large.jpg
HUT ke-37, AEI Apresiasi Pasar Modal Indonesia yang Terus Tunjukan Penguatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188756/emiten-zUdc_large.jpg
Emiten Farmasi MDLA Gandeng Merck Perluas Pasar Distribusi Kesehatan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement