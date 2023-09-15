Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

5 Aksi Emiten pada Akhir Perdagangan Pekan Ini

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |06:12 WIB
JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten pada perdagangan hari ini. Di mana para emiten ada yang melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.

Mengutip informasi di web BEI, Jumat (14/9/2023), berikut ini emiten yang melakukan aksi korporasi pada hari ini:

1. BSSR

Tanggal ex Dividen Tunai Interim Baramulti Suksessarana Tbk.

2. KMTR

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Kirana Megatara Tbk di Gedung The East, Lantai 21, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan) Kav. E3.2 No. 1, Jakarta 12950.

3. PANI

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk di Swissotel Jakarta PIK Avenue Pantai Indah Kapuk Boulevard PIK Avenue Mall 14470 Jakarta Indonesia.

Telusuri berita finance lainnya
