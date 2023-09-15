Ternyata Ini Pemilik PO Bus Aneka Jaya

JAKARTA - Pemilik PO Bus Aneka Jaya sudah menggeluti bisnis layanan transportasi dari 1975 sejak masih menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas.

Orang itu bernama Agus Sudarmaji, pria yang bertanggung jawab mengurusi PO Bus Aneka Jaya ketika armadanya masih berjumlah 6.

Karena keterbatasan ekonomi keluarga, Agus sebagai anak ke-5 dari 9 bersaudara, terpaksa tidak melanjutkan kuliah untuk membantu usaha keluarganya.

Adapun sebelum berfokus mengelola PO Bus Aneka Jaya, Agus lebih dulu berjualan sembako. Dia baru benar-benar mulai mengurusi pengelolaan bus di PO Aneka Jaya ketika dia SMA.

Banyak hambatan yang sudah ia lalui selama memimpin bisnis keluarga tersebut. Namun yang paling sulit dirasakannya adalah di masa-masa krisis moneter dan pandemi Covid beberapa tahun silam.