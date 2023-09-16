Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Bansos Besar Cair, Berikut Cara Cek Penerima Bantuan

Arfiah , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |05:18 WIB
6 Fakta Bansos Besar Cair, Berikut Cara Cek Penerima Bantuan
Fakta Bansos Beras Cair. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Bantuan Sosial (Bansos) berupa beras kembali dibagikan kepada masyarakat. Bansos kali ini dibagikan dalam jumlah besar.

Distribusi bansos beras 10 kg dibagikan kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Okezone merangkum sejumlah fakta mengenai bansos besar cair dan cara cek penerima bantuan, Sabtu (16/9/2023):

1. Jadwal Pembagian Bansos

Berdasarkan arahan Presiden Jokowi, distribusi bansos beras akan dilaksanakan selama tiga bulan ke depan, mulai dari September, Otober, dan November. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan harga beras di pasar dan mengendalikan inflasi di daerah.

2. Cara Cek Penerima Bantuan

Berikut cara cek penerima bansos beras 10 kg melalui situs Kementerian Sosial:

Penerima bantuan sosial dapat membuka website cekbansos.kemensos.go.id.

Masukkan nama penerima, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Data penerima bantuan harus sesuai dengan data di KTP.

Masukkan huruf kode chapta.

Klik cari data.

Sistem cek bansos Kemensos akan mencari nama penerima manfaat jika data tersebut terdaftar sebagai penerima bansos.

3. Bansos Beras Kendalikan Inflasi

Perum Bulog optimis bansos 10 kg dapat mengendalikan inflasi. Hal tersebut karena bansos beras dipandang mampu menekan harga rata-rata beras di pasaran.

Pada 14 September 2023 Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan, inflasi akan terjaga di posisi 3-4 persen. Kendati Indonesia dihadapkan pada fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah harga komoditas melonjak naik.

4. Menteri BUMN Pastikan Bansos Tepat Sasaran

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan distribusi bansos beras lancar dan tepat sasaran. Erick meminta Perum Bulog mengoptimalkan program bantuan pangan.

Erick mengatakan, BUMN harus menjaga kepercayaan pemerintah dan Presiden untuk hadir membantu masyarakat. Menurutnya, perseroan memiliki peran besar, tak hanya sebagai agen pembangunan, namun juga sosial.

Halaman:
1 2
