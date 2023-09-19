IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat, Cek Saham Pilihannya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi menguat pada sepanjang perdagangan.

Adapun pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.900 – 7.000.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan kesimpulan dari perdagangan sebelumnya dikarenakan IHSG masih bergerak di area 6.900 – 7.000.

"Lalu apa yang menekan IHSG kemarin? Salah satu dugaan kami adalah pada rebalancing indeks FTSE yang berlaku pada 15 dan September 2023," tulis William dalam analisisnya, Selasa (19/9/2023).

Menurut William, sudah jadi hal umum jika ada rebalancing maka akan terjadi perubahan harga dalam jangka pendek, dan tidak menutup kemungkinan penekanan ini berpengaruh pada IHSG.

"Selain rebalancing tersebut, masih ada faktor lain yaitu dari sisi teknikal sendiri, dimana belum berhasilnya menembus level 7.000 maka ada tekanan jual dari pelaku pasar," kata dia.