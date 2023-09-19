BEI Suspensi Saham Radiant Utama (RUIS), Ini Penyebabnya

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara perdagangan atau suspensi saham PT Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS).

Alasannya karena terjadi peningkatan harga kumulatif yang signifikan

Maka itu, dalam rangka cooling down BEI memandang perlu melakukan penghentian sementara saham RUIS.

"Penghentian sementara perdagangan RUIS tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A, Selasa (19/9/2023).

Bursa menambahkan, suspensi itu dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di Saham RUIS.