HOME FINANCE HOT ISSUE

Omzet Pedagang Pasar Tanah Abang Anjlok 50% karena Produk Impor

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |15:20 WIB
Omzet Pedagang Pasar Tanah Abang Anjlok 50% karena Produk Impor
Menkop UKM Teten Masduki sebut penurunan omzet Pasar Tanah Abang bisa permanen. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan kalau penurunan omzet para pedagang di Pasar Tanah Abang bisa berlangsung secara permanen.

"Tadi saya diskusi dengan PD Pasar Jaya memang ini terjadi penurunan dan kemungkinan bisa permanen penurunnya," kata Teten usai melakukan sidak di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2023).

Teten menyebut pada waktu-waktu tertentu seperti hari raya lebaran dan akhir tahun memang akan ada peningkatan omzet dan penjualan, namun dia memastikan bahwa dampak penurunan yang terjadi saat ini akan berlangsung permanen.

Saat ini, menurut Teten para pedagang sudah mengalami penurunan omzet yang cukup signifikan.

Bahkan rata-rata para pedagang di Tanah Abang mengalami penurunan hingga 50%.

