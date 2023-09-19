Impor 3 KRL Baru dari Jepang, KAI Butuh Rp676,8 Miliar

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) membutuhkan anggaran cukup besar untuk impor KRL baru dari Jepang. Impor akan dilakukan melalui anak usahanya PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) pada 2024 dan membutuhkan biaya sebanyak Rp676,8 miliar.

"Untuk pembelian kereta Jepang 3 trainset itu Rp676,8 miliar," kata Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) John Robertho dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2023).

Jhon menyebutkan bahwa pengadaan krl baru dari Jepang tersebut dilakukan lantaran 98 persen sarana KRL siap guna dimiliki oleh KCI sudah memiliki usia lebih dari 30 tahun.

"Dan beberapa jenis krl kita itu suku cadang juga sudah absolut, sudah tidak diproduksi lagi sehingga dari posisi pemenuhan, perawatan dan safety ini kita sangat membutuhkan untuk pengadaan yang baru," katanya.