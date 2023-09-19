Ini Gurita Bisnis Chen Giovani Menantu Hotman Paris

JAKARTA - Gurita bisnis Chen Giovani menantu Hotman Paris akan diulas dalam artikel ini.

Chen Giovani diketahui memiliki sebuah bisnis yang cukup sukses.

BACA JUGA:

Chen Giovani kini jadi sorotan publik lantaran telah resmi menjadi menantu Hotman Paris.

Dirinya merupakan lulusan sekolah kuliner Le Cordon Bleu di Australia. Bahkan, setelah lulus Chen fokus berbisnis di bidang pastry sampai sekarang.

Dirangkum Okezone, Senin, 18 September 2023, Gurita bisnis Chen Giovani menantu Hotman Paris yakni memiliki bisnis kuliner yang menjual aneka dessert seperti cake, cookies, hingga dessert box. Bisnis ini bernama Demore dan berada di Muara Karang, Jakarta.

BACA JUGA:

Tak hanya terkenal melalui bisnis yang ia jalani, Chen semakin dikenal publik lantaran menjalin hubungan dengan anak Hotman Paris, Fritz Hutapea sejak 2019.