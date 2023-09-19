Ini Tujuan BRI Berdayakan UMKM Indonesia

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) turut memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia.

Alasannya karena UMKM menjadi salah satu sektor yang membantu meningkatkan perekonomian Indonesia.

UMKM juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan distribusi pendapatan.

Di mana BRI telah membuat program Pengusaha Muda BRILian.

Division Head of Value Chain and Assets Product Development BRI, Natalia Veronica mengatakan adanya program Pengusaha Muda BRILiaN karena potensi UMKM nasional terus tumbuh dan berkembang pesat.