HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini Tujuan BRI Berdayakan UMKM Indonesia

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |15:11 WIB
Ini Tujuan BRI Berdayakan UMKM Indonesia
Tujuan BRI berdayakan UMKM Indonesia. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) turut memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia.

Alasannya karena UMKM menjadi salah satu sektor yang membantu meningkatkan perekonomian Indonesia.

 BACA JUGA:

UMKM juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan distribusi pendapatan.

Di mana BRI telah membuat program Pengusaha Muda BRILian.

 BACA JUGA:

Division Head of Value Chain and Assets Product Development BRI, Natalia Veronica mengatakan adanya program Pengusaha Muda BRILiaN karena potensi UMKM nasional terus tumbuh dan berkembang pesat.

Halaman:
1 2
