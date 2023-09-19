Kekayaan Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi yang Teruskan Proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang

Kekayaan Bahlil Lahadalia Menteri Investasi yang teruskan proyek pulau rempang (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kekayaan Bahlil Lahadalia Menteri Investasi yang teruskan proyek Rempang ECO City di Pulau Rempang. Selain menjadi Menteri, Bahlil juga merupakan pebisnis.

Berdasarkan LHKPN, Selasa (19/9/2023), total kekayaan Bahlil Lahadalia mencapai Rp302.467.616.354.

Bahlil memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp115.600.000 untuk dua mobil. Adapun rincianya yaitu mobil Toyota Harier tahun 2007 seharga Rp68.000.000 serta mobil Honda CRV tahun 2010 seharga Rp47.600.000.

Tak hanya itu, Menteri Investasi ini memiliki surat berharga Rp2.012.500.000 serta kas sebesar Rp16.240.016.354.

Lalu, sejumlah Rp284.099.500.000 kekayaan Bahlil berupa tanah dan bangunan yang mayoritas berada di Jayapura. Adapun 18 rincian harta kekayaan Bahlil dalam bentuk tanah dan bangunan, berikut ini:

1. Tanah seluas 335 m2 berlokasi di wilayah Sragen senilai Rp514.500.000.

2. Tanah dan bangunan seluas 68 m2/195 m2 berlokasi di Jayapura senilai Rp7.230.000.000.

3. Tanah dan bangunan seluas 750 m2/1200 m2 di Jayapura senilai Rp10.300.000.000.

4. Tanah dan bangunan seluas 579 m2/800 m2 di Jakarta Selatan senilai Rp41.000.000.000.

5. Tanah dan bangunan seluas 420 m2/600 m2 di Jakarta Selatan senilai Rp30.800.000.000.

6. Tanah dan bangunan seluas 2000 m2/1500 m2 berada di Kabupaten Gianyar Bali senilai Rp46.100.000.000.

7. Tanah seluas 2490 m2 di Kabupaten/Kota Jayapura senilai Rp1.545.000.000.

8. Tanah seluas 939 m2 di Kabupaten/Kota Jayapura senilai Rp1.050.000.000.





