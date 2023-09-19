Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kekayaan Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi yang Teruskan Proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang

Arfiah , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |14:08 WIB
Kekayaan Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi yang Teruskan Proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang
Kekayaan Bahlil Lahadalia Menteri Investasi yang teruskan proyek pulau rempang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kekayaan Bahlil Lahadalia Menteri Investasi yang teruskan proyek Rempang ECO City di Pulau Rempang. Selain menjadi Menteri, Bahlil juga merupakan pebisnis.

Berdasarkan LHKPN, Selasa (19/9/2023), total kekayaan Bahlil Lahadalia mencapai Rp302.467.616.354.

Bahlil memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp115.600.000 untuk dua mobil. Adapun rincianya yaitu mobil Toyota Harier tahun 2007 seharga Rp68.000.000 serta mobil Honda CRV tahun 2010 seharga Rp47.600.000.

Tak hanya itu, Menteri Investasi ini memiliki surat berharga Rp2.012.500.000 serta kas sebesar Rp16.240.016.354.

Lalu, sejumlah Rp284.099.500.000 kekayaan Bahlil berupa tanah dan bangunan yang mayoritas berada di Jayapura. Adapun 18 rincian harta kekayaan Bahlil dalam bentuk tanah dan bangunan, berikut ini:

1. Tanah seluas 335 m2 berlokasi di wilayah Sragen senilai Rp514.500.000.

2. Tanah dan bangunan seluas 68 m2/195 m2 berlokasi di Jayapura senilai Rp7.230.000.000.

3. Tanah dan bangunan seluas 750 m2/1200 m2 di Jayapura senilai Rp10.300.000.000.

4. Tanah dan bangunan seluas 579 m2/800 m2 di Jakarta Selatan senilai Rp41.000.000.000.

5. Tanah dan bangunan seluas 420 m2/600 m2 di Jakarta Selatan senilai Rp30.800.000.000.

6. Tanah dan bangunan seluas 2000 m2/1500 m2 berada di Kabupaten Gianyar Bali senilai Rp46.100.000.000.

7. Tanah seluas 2490 m2 di Kabupaten/Kota Jayapura senilai Rp1.545.000.000.

8. Tanah seluas 939 m2 di Kabupaten/Kota Jayapura senilai Rp1.050.000.000.


Jangan lupa untuk para peserta seleksi CPNS bisa mengikuti Tryout CPNS di Okezone, klik di sini

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185188/investasi-u4hc_large.JPG
Buka Peluang Kerja Sama Investasi, Formas Jalin Kolaborasi dengan Investor China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184531/investasi_di_indonesia-BbTo_large.jpg
Wamen Investasi Ungkap Toyota Bakal Bangun Pabrik Etanol di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184526/wamen_investasi_soal_ormas_palak_investasi-7SiI_large.jpg
Aksi Premanisme dan Ormas Bikin Biaya Investasi di Indonesia Bengkak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181873/investasi_di_jakarta-KxHA_large.jpg
Investasi Melesat Tembus Rp204,2 Triliun, Jakarta Jadi Daya Tarik Ekonomi Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180582/menko_airlangga-MImJ_large.jpg
Indonesia dan Korea Selatan Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178724/emas-Z7cv_large.jpg
Tingkatkan Literasi Keuangan Orang RI, Harga Emas Naik Langsung Beli Ketika Turun Bingung
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement