Wall Street Melemah Jelang Keputusan The Fed

JAKARTA - Wall Street melemah dengan sentimen risk-off yang membebani pada akhir perdagangan Rabu (20/9/2023) ketika Federal Reserve AS mengadakan pertemuan kebijakan moneter.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 106,57 poin, atau 0,31%, menjadi 34.517,73, S&P 500 (.SPX) kehilangan 9,58 poin, atau 0,22%, menjadi 4.443,95 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 32,05 poin, atau 0,23% menjadi 13.678,19.

Ketiga indeks tersebut mengakhiri sesi dengan lebih rendah dalam aksi jual yang luas menjelang pengumuman suku bunga The Fed pada hari Rabu, yang diperkirakan akan berujung pada keputusan untuk mempertahankan suku bunga utama tidak berubah

The Fed juga akan merilis Ringkasan Proyeksi Ekonominya, termasuk dot plotnya, yang akan memberikan gambaran sekilas tentang perkiraan lintasan suku bunga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi oleh Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC).

Pasar keuangan telah memperkirakan kemungkinan sebesar 99% bahwa bank sentral akan mempertahankan suku bunga target utama dana Fed pada level 5,25%-5,00% pada hari Rabu, dan kemungkinan tetap bertahan sebesar 70,9% pada pertemuan berikutnya di bulan November.