HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat, Berikut Daftar Saham Pilihannya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |07:33 WIB
IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat, Berikut Daftar Saham Pilihannya
IHSG hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi menguat pada sepanjang perdagangan.

Adapun pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.900 – 7.000.

 BACA JUGA:

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, IHSG masih dalam perjalanan menuju 7.000.

"Pelemahan efek rebalancing telah berakhir, dan saham-saham big caps kembali mengalami akumulasi. Ini menjadi indikasi yang bagus untuk penguatan lanjutan," tulis William dalam analisisnya, Rabu (20/9/2023).

 BACA JUGA:

Menurut William, ada kemungkinan penguatan IHSG sedikit melambat karena pelaku pasar masih menunggu Fed rate.

Di mana, ekspektasi pelaku pasar adalah kenaikan Fed rate akan segera berakhir.

Halaman:
1 2
