JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi menguat pada sepanjang perdagangan.
Adapun pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.900 – 7.000.
Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, IHSG masih dalam perjalanan menuju 7.000.
"Pelemahan efek rebalancing telah berakhir, dan saham-saham big caps kembali mengalami akumulasi. Ini menjadi indikasi yang bagus untuk penguatan lanjutan," tulis William dalam analisisnya, Rabu (20/9/2023).
Menurut William, ada kemungkinan penguatan IHSG sedikit melambat karena pelaku pasar masih menunggu Fed rate.
Di mana, ekspektasi pelaku pasar adalah kenaikan Fed rate akan segera berakhir.