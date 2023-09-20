Riset MNC Sekuritas: IHSG Bergerak di Level 6.737-6.846

Rabu, 20 September 2023 |08:03 WIB

Riset MNC Sekuritas prediksi IHSG hari ini. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Riset MNC Sekuritas menyampaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belum mampu menembus level 7.000an.

Di mana area resistance di 7.020, maka posisi IHSG masih rawan terkoreksi.

"Adapun target koreksi diperkirakan akan menuju ke 6.737-6.846," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (20/9/2023).

Pada skenario terbaiknya, IHSG masih berpeluang menguat untuk menguji kembali 7.072.

"IHSG akan mengalami ekstensi ke rentang area 7.025-7.037," katanya.

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.869, 6.823 dan resistance 7.020, 7.053.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini:

- ADHI - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 464-472

Target Price: 494, 515

Stoploss: below 456