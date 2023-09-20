Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Bergerak di Level 6.737-6.846

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |08:03 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Bergerak di Level 6.737-6.846
Riset MNC Sekuritas prediksi IHSG hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Riset MNC Sekuritas menyampaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belum mampu menembus level 7.000an.

Di mana area resistance di 7.020, maka posisi IHSG masih rawan terkoreksi.

 BACA JUGA:

"Adapun target koreksi diperkirakan akan menuju ke 6.737-6.846," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (20/9/2023).

Pada skenario terbaiknya, IHSG masih berpeluang menguat untuk menguji kembali 7.072.

"IHSG akan mengalami ekstensi ke rentang area 7.025-7.037," katanya.

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.869, 6.823 dan resistance 7.020, 7.053.

 BACA JUGA:

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini:

- ADHI - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 464-472

Target Price: 494, 515

Stoploss: below 456

