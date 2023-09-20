JAKARTA - Riset MNC Sekuritas menyampaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belum mampu menembus level 7.000an.
Di mana area resistance di 7.020, maka posisi IHSG masih rawan terkoreksi.
BACA JUGA:
"Adapun target koreksi diperkirakan akan menuju ke 6.737-6.846," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (20/9/2023).
Pada skenario terbaiknya, IHSG masih berpeluang menguat untuk menguji kembali 7.072.
"IHSG akan mengalami ekstensi ke rentang area 7.025-7.037," katanya.
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.869, 6.823 dan resistance 7.020, 7.053.
BACA JUGA:
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini:
- ADHI - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 464-472
Target Price: 494, 515
Stoploss: below 456