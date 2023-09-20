Pemerintah Punya Utang Rp60,6 Triliun ke PLN, Kapan Dibayar?

JAKARTA - Total utang pemerintah ke PT PLN (Persero) mencapai Rp60,66 triliun.

Utang tersebut berasal dari subsidi dan kompensasi listrik tahun 2022-2023.

Utang pemerintah itu dikonfirmasi langsung Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI.

Dia mengatakan nominal piutang perseroan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Asersi Dirjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Darmawan menjelaskan utang pemerintah kepada PLN untuk subsidi listrik tahun lalu mencapai Rp58,83 triliun. Namun realisasi pembayaran baru sebesar Rp54,15 triliun, sehingga sisa utang yang dibukukan otoritas adalah Rp4,67 triliun.