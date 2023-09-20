Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Mendapatkan Orderan GrabFood Terus Menerus

Hafizhuddin , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |19:46 WIB
Cara Mendapatkan Orderan GrabFood Terus Menerus
Cara dapat orderan grabfood terus menerus (Foto: Okezone)
JAKARTA - Cara mendapatkan orderan GrabFood terus menerus bisa dicek di bawah ini. Dikutip dari Bard Experiment, tingkat kapitalisasi pasar pengiriman makanan Indonesia telah meningkat dari yang sebelumnya berada di kisaran Rp15,36 triliun pada 2020, menjadi sekitar Rp30,72 triliun pada 2023, kenaikan hingga dua kali lipat hanya dalam kurun 2-3 tahun.

Hal tersebut menunjukkan bahwa peluang pasar orderan-orderan bagi driver ojek online (ojol) berada di taraf menjanjikan ke depannya. Di era saat ini banyak dikenal aplikasi penyedia layanan order antar makanan, salah satunya GrabFood.

Jika pelanggan memiliki keleluasaan lebih untuk memilih aplikasi mana yang menurutnya terbaik, tidak demikian dengan para pekerja yang mengandalkan sumber pemasukan yang datangnya dari orderan orang lain ini. Driver ojol perlu bersaing tidak hanya dengan mitra-mitranya yang dari satu aplikasi melainkan juga berasal dari persaingan kompetitor-kompetitor aplikasi penyedia layanan serupa lainnya.

Driver ojol perlu melakukan sejumlah penyesuaian agar pemasukan yang datang dari orderannya setiap hari bisa maksimal.

Berikut cara mendapatkan orderan GrabFood terus menerus:

1. Jaringan Internet Lancar

Jaringan internet yang lancar adalah modal paling utama dan terpenting bagi seorang driver untuk memaksimalkan upaya mendapatkan orderan. Tidak terkecuali untuk orderan spesifik seperti GrabFood. Sehingga merupakan suatu keharusan bagi para driver untuk menemukan provider yang sesuai dengan kebutuhan, di masing-masing daerah tempat tinggalnya. Sebagai catatan, paket internet termahal tidak selalu memberikan yang terbaik, sedangkan paket yang terlalu murah juga sering kali hanya sebatas embel-embel yang terdengar menarik.

2. Tidak Selalu Menetap di Satu Lokasi

Agar driver terus menerus mendapatkan orderan GrabFood, disarankan untuk jangan hanya menetap di satu lokasi. Driver bisa selalu berpindah dari satu kawasan ke kawasan lainnya, terutama tempat-tempat dengan frekuensi paling tinggi mendapat orderan GrabFood.

Halaman:
1 2 3
