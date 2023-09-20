Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Belanja Pemilu Sudah Habiskan Rp14 Triliun, Buat Apa Saja Bu Sri Mulyani?

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |20:07 WIB
Belanja Pemilu Sudah Habiskan Rp14 Triliun, Buat Apa Saja Bu Sri Mulyani?
Sri Mulyani catat realisasi anggaran pemilu (Foto: Kemenkeu)
JAKARTA - Realisasi anggaran pemilu mencapai Rp14 triliun hingga 19 September 2023. Adapun realisasi ini mencapai 30% dari total pagu anggaran Rp46,7 triliun.

Pertama, realisasi melalui KPU dan Bawaslu sudah mencapai sebesar Rp12,6 triliun dari total pagu Rp23,8 triliun.

"Ini untuk pembentukan badan Adhoc, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pengawasan penyelenggaraan pemilu," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi September 2023 secara virtual di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Selain itu, realisasi ini juga mencakup untuk pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, serta pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik.

Kemudian, ada pula realisasi melalui 14 Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1,4 triliun, dari total pagu Rp6,2 triliun. Ini antara lain untuk pengamanan Pemilu, dan pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu.

